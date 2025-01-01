Auf Streife - Berlin
Folge 100: Babyalarm
44 Min.
Als ein Polizist im Krankenhaus nach einem Einsatz behandelt werden muss, geht plötzlich der Feueralarm los. Doch die Beamten finden kein Feuer. - Bei einem Hilfeersuchen aus einem Geschäft treffen die Beamten auf eine Kundin, die auf zwei Männer in Ganzkörperanzügen einschlägt. Warum tut sie das? - Ein wildgewordener Paketbote bewirft eine Frau so heftig mit Paketen, dass diese blutet. Warum rastet der Paketbote so aus?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1