SAT.1 Staffel 4 Folge 100
44 Min.

Als ein Polizist im Krankenhaus nach einem Einsatz behandelt werden muss, geht plötzlich der Feueralarm los. Doch die Beamten finden kein Feuer. - Bei einem Hilfeersuchen aus einem Geschäft treffen die Beamten auf eine Kundin, die auf zwei Männer in Ganzkörperanzügen einschlägt. Warum tut sie das? - Ein wildgewordener Paketbote bewirft eine Frau so heftig mit Paketen, dass diese blutet. Warum rastet der Paketbote so aus?

