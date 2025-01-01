Auf Streife - Berlin
Folge 19: Rettungswagen verschwunden
45 Min.
Ein kleines Kind, das nach einer Verletzung verarztet wurde, wird samt Rettungswagen gestohlen. Die Polizisten verfolgen den Rettungswagen und finden ihn - doch wo ist das Kind? - Die Polizei wird wegen einer Schlägerei vor eine Disco gerufen, wo zwei Männer einen Betrunkenen verprügeln, der angeblich ihre weibliche Begleitung angemacht hat - doch so einfach ist die Geschichte nicht.
