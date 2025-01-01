Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Häschens neue Grube

SAT.1Staffel 4Folge 5
Folge 5: Häschens neue Grube

45 Min.Ab 12

Auf Streife stoßen die Polizisten auf eine Frau im Hasenkostüm. Ihr Umzugswagen und ihre gesamten Kleidungsstücke wurden gestohlen. Die Beamten ermitteln schnell, dass es bei diesem Diebstahl nicht um Kleidungsstücke ging. - Die Polizei wird von einer Frau gerufen, weil ihr Nachbar am Fenster seiner Parterrewohnung nackt an sich rumfingert. Die Beamten stellen den Beschuldigten zur Rede.

