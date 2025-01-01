Auf Streife - Berlin
Folge 5: Häschens neue Grube
45 Min.Ab 12
Auf Streife stoßen die Polizisten auf eine Frau im Hasenkostüm. Ihr Umzugswagen und ihre gesamten Kleidungsstücke wurden gestohlen. Die Beamten ermitteln schnell, dass es bei diesem Diebstahl nicht um Kleidungsstücke ging. - Die Polizei wird von einer Frau gerufen, weil ihr Nachbar am Fenster seiner Parterrewohnung nackt an sich rumfingert. Die Beamten stellen den Beschuldigten zur Rede.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1