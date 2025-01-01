Auf Streife - Berlin
Folge 4: Einbruch Interruptus
44 Min.
Ein Wohnungseinbruch sorgt für einen Einsatz. Die Beamten treffen auf einen Einbrecher, den die Hauseigentümerin im Küchenfenster festgesetzt hat. Dann kommt eine unerwartet traurige Geschichte zum Vorschein. - Die Polizei wird zur Unterstützung gerufen, als die Zwangsräumung eines Schrebergartens eskaliert. Das in Trennung lebende Paar will nichts von einer Räumung gewusst haben. Doch plötzlich sind schreckliche Schreie einer Frau zu hören.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1