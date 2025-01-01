Auf Streife - Berlin
Folge 9: Dem Falschen vertraut
44 Min.
Eine Tochter hat ihre eigene Mutter aus der Wohnung ausgesperrt, da sie seit Wochen von einer Internetbekanntschaft manipuliert wird. Als die Polizisten sich Zugang verschaffen, fehlt von dem Teenager jede Spur. - Eine Frau hat ihre Wohnung für die Zeit ihres Urlaubs untervermietet. Als sie früher als geplant heimkommt, muss sie mit Hilfe der Beamten feststellen, dass ihre Untermieter die Wohnung für ganz andere Zwecke nutzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
