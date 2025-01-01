Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schmierige Angelegenheiten

SAT.1Staffel 4Folge 6
Schmierige Angelegenheiten

Schmierige AngelegenheitenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 6: Schmierige Angelegenheiten

45 Min.Ab 12

Weil eine Fahrerin dringend medizinische Hilfe für ihr Kleinkind brauchte, fuhr sie zu schnell und verursachte einen Unfall. Als die Beamten vor Ort ermitteln, stellen sie schnell die wahre Ursache für den Unfall fest: jemand schießt auf Autos! - In einem Kiosk wurde eingebrochen und es gerät ein Mann unter Verdacht, der seit drei Tagen auf dem Busbahnhof nebenan kampiert. Der Verdächtige wartet auf eine Internetbekanntschaft. Gibt es einen Zusammenhang?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen