Auf Streife - Berlin
Folge 20: Kein Zutritt für Beamte
44 Min.
Ein Teenager hat seinen alten Laptop übers Internet verkauft, aber nie das Geld bekommen. Daraufhin sucht seine Mutter mit ihm den Käufer auf, doch der Mann entpuppt sich als militanter Reichsbürger, der Gefährliches gebunkert hat. - Die Polizisten werden von einer Mutter gerufen. Als sie und ihr Sohn mit der Oma spazieren waren, haben zwei Täter der Seniorin die Handtasche geraubt. Der Junge hat einfach die Verfolgung aufgenommen und die Mutter ist in großer Angst um ihn.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1