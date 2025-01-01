Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Das Geheimnis im Keller

SAT.1Staffel 4Folge 2
Das Geheimnis im Keller

Das Geheimnis im KellerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 2: Das Geheimnis im Keller

45 Min.

Die Polizei wird von einer Frau gerufen, da in ihren Keller eingebrochen wurde. Doch dies wird schnell zur Nebensache, da die Beamten plötzlich ein Drogenversteck finden. - Eine Schlägerei sorgt für einen Einsatz. Die Ehefrau des Opfers sah den Täter in eine Kneipe flüchten, aber die Bardame hat angeblich nichts gesehen. Wer lügt hier und warum? - Eine anonyme Anruferin informiert die Streife, dass im Kartenraum einer Schule gerade ein Mädchen vergewaltigt wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen