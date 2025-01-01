Auf Streife - Berlin
Folge 103: Raub außer Kontrolle
44 Min.
Bei einer Verkehrskontrolle braust ein PKW an den Beamten vorbei. Doch so einfach entkommt er nicht, denn es wird klar, der Fahrer hat etwas zu verbergen. - Eine Walkerin alarmiert die Beamten, da sie im Park Schreie hört. Vor Ort läuft den Polizisten eine seltsam aufgedrehte Frau in die Arme. - Aus einem Haus wirft eine Frau Klamotten und andere Gegenstände in den Vorgarten, eine zweite Frau versucht erfolglos, sie davon abzuhalten. Was ist hier los?
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
