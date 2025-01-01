Auf Streife - Berlin
Folge 106: Live-Striemen
45 Min.Ab 12
Auf Streife fallen den Beamten Jugendliche auf, die scheinbar eine junge Frau ausrauben. Doch es steckt ein noch viel schlimmerer Fall dahinter. - Zwei Sanitäter brauchen Hilfe: Eine Frau mit schweren Verletzungen lief davon, als die Sanitäter die Polizei rufen wollten. Vor wem rennt sie weg? - Notruf aus einem Spielzeuggeschäft: Ein Verkäufer wurde von einem Maskierten mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Ist der Täter noch in der Nähe?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1