Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Live-Striemen

SAT.1Staffel 4Folge 106
Live-Striemen

Live-StriemenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 106: Live-Striemen

45 Min.Ab 12

Auf Streife fallen den Beamten Jugendliche auf, die scheinbar eine junge Frau ausrauben. Doch es steckt ein noch viel schlimmerer Fall dahinter. - Zwei Sanitäter brauchen Hilfe: Eine Frau mit schweren Verletzungen lief davon, als die Sanitäter die Polizei rufen wollten. Vor wem rennt sie weg? - Notruf aus einem Spielzeuggeschäft: Ein Verkäufer wurde von einem Maskierten mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Ist der Täter noch in der Nähe?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen