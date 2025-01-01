Auf Streife - Berlin
Folge 107: Das Westermann-Weekend
45 Min.
In einer Medienagentur wird eine junge Frau festgehalten. Die Polizisten treffen vor Ort auf einen Erpresser, der mit allen Wassern gewaschen ist. - Eine Autoalarmanlage führt die Polizisten zu einem PKW mit offener Fahrertür, der in einen Unfall verwickelt ist. Von dem Fahrer keine Spur, aber es gibt ein Handy. - Zwei Putzfrauen verunglücken mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Den Polizisten können sie nur sagen, dass es plötzlich einen Schlag gab.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1