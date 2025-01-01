Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bobby-Car-Trip

Der Bobby-Car-Trip

Folge 108: Der Bobby-Car-Trip

44 Min.

Auf einer Straße kreuzt ein Kleinkind auf einem Bobby-Car den Weg der Beamten. Sofort blockieren sie den Verkehr und retten das Kind. Wo ist die Mutter? - In einer Kneipe wurde ein Mann von zwei aggressiven Rockern angegriffen. Als die Polizisten vor Ort erscheinen, sind alle Beteiligten noch voll zu Gange. - In ihrer Pause wollen die Beamten zur Reinigung, doch niemand ist im Laden. Als sie dicke Blutstropfen auf dem Tresen entdecken, ahnen sie: Hier ist Gefahr in Verzug!

