Auf Streife - Berlin
Folge 111: Der Feind in meinem Chat
45 Min.
Zwei Schülerinnen streiten lautstark in der Mädchen-Toilette. Die Wände sind mit Dessous-Fotos von einem der beiden Mädchen beklebt. Wer steckt dahinter? - Ein Notruf aus einem Kindergarten führt die Polizisten zu einem verletzten Mädchen. Die Erzieherin hat einen lauten Knall gehört. - In einem Wellness-Schwimmbad haben zwei Frauen einen Mann in die Sauna eingesperrt. Die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie den Grund dafür erfahren.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
