Auf Streife - Berlin
Folge 112: Hinter verschlossenen Türen
45 Min.
Zwei Frauen streiten sich im Waschraum eines Mehrfamilienhauses und überschütten sich mit Flüssigwaschmittel. - Die Beamten werden von einer aufgewühlten Mutter gerufen. Diese sucht im Park nach ihrer vermissten Tochter, als ihnen ein Hund im Feenkostüm entgegen läuft. - Ein ungewöhnlicher Notruf führt die Polizisten zu einem Firmenhof. Dort hat sich ein Betrunkener an einen Berliner Sightseeing Bus gekettet und ruft mit Megaphon nach einer Frau.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1