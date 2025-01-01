Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Hinter verschlossenen Türen

SAT.1Staffel 4Folge 112
Hinter verschlossenen Türen

Hinter verschlossenen TürenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 112: Hinter verschlossenen Türen

45 Min.

Zwei Frauen streiten sich im Waschraum eines Mehrfamilienhauses und überschütten sich mit Flüssigwaschmittel. - Die Beamten werden von einer aufgewühlten Mutter gerufen. Diese sucht im Park nach ihrer vermissten Tochter, als ihnen ein Hund im Feenkostüm entgegen läuft. - Ein ungewöhnlicher Notruf führt die Polizisten zu einem Firmenhof. Dort hat sich ein Betrunkener an einen Berliner Sightseeing Bus gekettet und ruft mit Megaphon nach einer Frau.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen