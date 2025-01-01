Auf Streife - Berlin
Folge 116: Schultüte des Grauens
44 Min.
Auf Streife fällt den Beamten ein Mädchen auf, das weinend neben einer offenen Schultüte hockt. Als sie den Inhalt inspizieren, fährt selbst den Polizisten der Schreck in die Glieder. - In einer Wohnung randaliert eine Person und es sind Schreie zu hören. Als die Beamten vor Ort erscheinen, sehen sie einen Mann im Bärenkostüm flüchten. - Eine angebliche Hundeentführung führt die Polizisten zu einem Garten, in dem Selbstjustiz am Täter verübt wurde.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
