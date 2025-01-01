Auf Streife - Berlin
Folge 117: Wo ist Mama?
44 Min.
In einer Grünanlage trifft die Streife auf zwei Betrunkene, die sich um eine Damenhandtasche streiten. Sie haben sofort eine Erklärung parat, aber sagen die beiden die Wahrheit? - Die Betreiber eines Outdoorladens haben einen Dieb ertappt und in einer Mülltonne in Schach gehalten. Als die Beamten die Tonne öffnen, erwartet sie eine Überraschung. - Zwei Frauen streiten sich um einen Hund, der geklaut und kurz darauf wiedergefunden wurde.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
0
Copyrights:© SAT.1