Auf Streife - Berlin
Folge 118: Alice in Chains
45 Min.
Die Polizisten werden zu einer Frau gerufen, die an einen Fahrradständer gefesselt und geknebelt wurde. Um ihren Hals hängt ein Schild: "Haben deine Tochter entführt!" - Ein Diebstahl führt die Beamten in ein Nostalgie-Lokal, in dem ein besonderes DDR-Exponat ausgestellt war. Wer hat das Kunstwerk geklaut? - Eine Joggerin hält panisch eine Streife an. Sie und ihre Freundin wurden von einem maskierten Mann überfallen! Dieser hat ihre Freundin in den Wald gezerrt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1