Auf Streife - Berlin
Folge 122: Schlager auf Schlager
45 Min.
Direkt an der Spree streiten zwei Schwestern, die beide große Fans eines Schlagerstars sind. Die Eine droht damit, das T-Shirt mit dem Foto ihres Idols zu verbrennen. - Zwei bettelnde Kinder, die "Waisen - Wir haben Hunger!" auf einem Schild stehen haben, nehmen Reißaus, als sie die Polizisten sehen. Was treibt sie zum Schnorren an? - In einer Bowlinghalle eskaliert ein Streit. Die Polizisten treffen ein, als ein Mann über einen festlich geschmückten Buffet-Tisch gezogen wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1