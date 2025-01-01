Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schulschwänzer in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 123
Schulschwänzer in Gefahr

Schulschwänzer in GefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 123: Schulschwänzer in Gefahr

45 Min.

Eine Lehrerin macht sich Sorgen um einen Schüler, der seit drei Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist. Vor der Wohnung des Schülers sind Blutspuren ... - Ein Fahrschulauto ist direkt vor der Fahrschule gegen eine Mauer gefahren. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch der Beifahrer liegt noch bewusstlos im Auto. - In einem heruntergekommenem Mehrfamilienhaus hat ein Rowdie mit Essen eines Lieferservices herumgesaut. Doch warum stehen da überhaupt so viele Lieferungen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen