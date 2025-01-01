Auf Streife - Berlin
Folge 123: Schulschwänzer in Gefahr
45 Min.
Eine Lehrerin macht sich Sorgen um einen Schüler, der seit drei Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist. Vor der Wohnung des Schülers sind Blutspuren ... - Ein Fahrschulauto ist direkt vor der Fahrschule gegen eine Mauer gefahren. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch der Beifahrer liegt noch bewusstlos im Auto. - In einem heruntergekommenem Mehrfamilienhaus hat ein Rowdie mit Essen eines Lieferservices herumgesaut. Doch warum stehen da überhaupt so viele Lieferungen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1