Auf Streife - Berlin
Folge 125: Mysteriöse Erpressung
44 Min.
Eine Frau streitet mit einem Prospekte-Verteiler, der angeblich einen Erpresserbrief geschrieben hat. Als die Polizei erscheint, ergreift der Mann sofort die Flucht. - Auf Streife hören die Beamten entsetzte Schreie: Bei einem Brückenaufgang wurden zwei Frauen überfallen, eine wurde sogar eiskalt den Abhang hinuntergestoßen! - Vor einer Rockerkneipe hält eine Gruppe von Männern eine Frau fest, um ihr Geld abzunehmen. Sie wollen es als Bezahlung für eine besondere Ware.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1