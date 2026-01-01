Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Mysteriöse Erpressung

SAT.1Staffel 4Folge 125
Mysteriöse Erpressung

Mysteriöse ErpressungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 125: Mysteriöse Erpressung

44 Min.

Eine Frau streitet mit einem Prospekte-Verteiler, der angeblich einen Erpresserbrief geschrieben hat. Als die Polizei erscheint, ergreift der Mann sofort die Flucht. - Auf Streife hören die Beamten entsetzte Schreie: Bei einem Brückenaufgang wurden zwei Frauen überfallen, eine wurde sogar eiskalt den Abhang hinuntergestoßen! - Vor einer Rockerkneipe hält eine Gruppe von Männern eine Frau fest, um ihr Geld abzunehmen. Sie wollen es als Bezahlung für eine besondere Ware.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen