Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Blutiger Brautkleidkauf

SAT.1Staffel 4Folge 127
Blutiger Brautkleidkauf

Blutiger BrautkleidkaufJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 127: Blutiger Brautkleidkauf

44 Min.

Eine Frau in einem Brautkleid taumelt aus einem Brautmodengeschäft und ruft um Hilfe. Die Polizisten sehen, dass sie verletzt ist, sie sucht nach ihrer Schwester! - Bei einem Einbruch in einem Haus soll der Täter noch vor Ort sein, und tatsächlich sehen die Beamten eine Frau, die flüchten will. - In einem Café, das für eine geschlossene Gesellschaft hergerichtet wurde, herrscht Chaos. Ein junger Mann versucht, vor zwei Angestellten zu fliehen - was ist hier los?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen