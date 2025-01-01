Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Speed-Dating ausser Kontrolle

SAT.1Staffel 4Folge 129
Speed-Dating ausser Kontrolle

Speed-Dating ausser KontrolleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 129: Speed-Dating ausser Kontrolle

44 Min.

Beim Speed-Dating in einem Café rastet ein Teilnehmer aus und randaliert mit einer Axt. Den Beamten erklärt er, dass er sein Geld wegen Betrugs zurück will. - Auf Streife treffen die Beamten auf einen kleinen Jungen auf einem Dreirad, der das Bewusstsein verloren zu haben scheint. Außerdem riecht er nach Alkohol. - In einem Billighotel will eine Frau unter allen Umständen Zutritt zu einem Film-Casting in einem Zimmer. Der Portier will sie allerdings davon abhalten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen