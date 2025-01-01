Auf Streife - Berlin
Folge 130: Rock den Polterabend
44 Min.
Bei einem Polterabend randalieren drei Rocker, sie greifen auch den Vater der Braut an. Diese versteht nicht, was die Rocker-Gang von ihr will. - Die Polizisten helfen einer Mutter, die ihren 16-jährigen Sohn vermisst. Schnell häufen sich die Indizien, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. - Ein Mann und sein Sohn antworten nicht auf Klingeln und Rufe einer Verwandten, obwohl sie zu Hause sein müssten. Doch im Haus ist ein Rascheln zu hören.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1