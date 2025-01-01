Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Der Glitzerbaum

SAT.1Staffel 4Folge 131
Der Glitzerbaum

Der GlitzerbaumJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 131: Der Glitzerbaum

44 Min.

In einem Park finden die Polizisten eine zusammengeschlagene Gärtnerin. Sie helfen ihr und erfahren, dass der Täter ihre Leiter stehlen wollte. - Als eine Frau vom Bäcker zurückkommt, ist ihr jemand aufs Auto aufgefahren und einfach abgehauen. Das Unfallauto ist noch da - darin der Ausweis eines Elfjährigen. - Bei einem Wohnungseinbruch ist der Täter noch vor Ort, sodass die Beamten mit gezückter Waffe in die Wohnung gehen - und dort auf den Nachbarn in Unterwäsche treffen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen