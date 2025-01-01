Auf Streife - Berlin
Folge 131: Der Glitzerbaum
44 Min.
In einem Park finden die Polizisten eine zusammengeschlagene Gärtnerin. Sie helfen ihr und erfahren, dass der Täter ihre Leiter stehlen wollte. - Als eine Frau vom Bäcker zurückkommt, ist ihr jemand aufs Auto aufgefahren und einfach abgehauen. Das Unfallauto ist noch da - darin der Ausweis eines Elfjährigen. - Bei einem Wohnungseinbruch ist der Täter noch vor Ort, sodass die Beamten mit gezückter Waffe in die Wohnung gehen - und dort auf den Nachbarn in Unterwäsche treffen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1