Auf Streife - Berlin
Folge 133: Aua - Das tut weh!
44 Min.
Ein heftiger Streit löst einen Einsatz aus. Die Beamten trauen ihren Augen kaum, denn warum werden hier junge Männer von zwei Frauen verprügelt? - An einer Straße steht ein junges Mädchen und erregt Aufsehen. Sie zeigt Autofahrern ihre Brüste. Angeblich sammelt sie dadurch Geld für ihre Brust-OP. - Das Verschwinden einer 15-Jährigen ruft die Beamten auf den Plan. Die Teenagerin ist seit Stunden nicht aufzufinden und ihre Mutter befürchtet, dass etwas Schlimmes passiert ist.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1