Auf Streife - Berlin
Folge 134: Hallo Püppi
45 Min.
Eine 35-Jährige trifft der Schlag: Als sie ihre Mutter nicht erreichen kann, fährt sie zu deren Haus. Durchs Fenster sieht sie einen leblosen Arm, von dem Blut tropft. - Direkt neben dem Streifenwagen wird ein Buggy hinterlassen, in dem ein Kleinkind sitzt - was hat der anwesende Straßenkünstler damit zu tun? - Auf Streife finden die Beamten eine 16-Jährige, die gefesselt auf einer Matratze inmitten eines Wohnblocks liegt. Jemand hat ihr "Schlampe" auf die Stirn geschrieben.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1