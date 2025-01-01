Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Die Vergangenheit schlägt zurück

SAT.1Staffel 4Folge 135
Die Vergangenheit schlägt zurück

Auf Streife - Berlin

Folge 135: Die Vergangenheit schlägt zurück

44 Min.

Jugendamts-Mitarbeiterin Vicky Holland will einem in Trennung lebenden Ehepaar helfen, eine Lösung für das gemeinsame Sorgerecht zu finden. Doch am Tag des Termins sind Vater und Sohn plötzlich verschwunden. - Eine Schaumattacke auf offener Straße dient einem perfiden Handtaschendiebstahl! Mit der Handtasche wurde der Frau ein Becher mit der letzten Sperma-Probe ihres Mannes gestohlen - Eine 18-Jährige wird schwerverletzt vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden.

