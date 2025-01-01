Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schluss mit lustig

SAT.1Staffel 4Folge 22
Folge 22: Schluss mit lustig

44 Min.

Die Polizei wird gerufen, weil Anwohner maskierte Männer beobachtet haben. Vor Ort werden die Beamten Zeugen einer Entführung. Die Situation ist schwer durchschaubar und spitzt sich schnell zu. - Eine Tagesmutter hat ein Kind zu viel im Bollerwagen. Die Beamten ermitteln, dass die Tante auf das Kind aufpassen sollte, doch sie ist nicht auffindbar. Ist ihr etwas zugestoßen? - Eine Mitarbeiterin eines Autohauses hat zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und eingesperrt.

