Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Nach dem letzten Klingeln

SAT.1Staffel 4Folge 23
Nach dem letzten Klingeln

Nach dem letzten KlingelnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 23: Nach dem letzten Klingeln

45 Min.

An einer Schule ist ein Auto in einen Limonaden- und Kuchenstand gekracht und hat dabei ein Kind verletzt. Der Fahrer agiert zunächst aggressiv, doch schnell stellt sich heraus, dass er nicht zufällig dort aufgetaucht ist. - Eine Frau wird verletzt aufgefunden, sie wurde angefahren. Der geflüchtete Fahrer scheint allerdings die Tochter der angefahrenen Frau im Visier gehabt zu haben. Was hat der Fahrer ihr jetzt angetan?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen