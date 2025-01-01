Auf Streife - Berlin
Folge 24: Augen auf im Straßenverkehr
44 Min.
Ein Autofahrer hat eine Frau und ihr Kind angefahren. Die beiden Beteiligten schieben einander die Schuld in die Schuhe. Als sich herausstellt, dass das Unfallauto als gestohlen gemeldet wurde, ist auch der Autofahrer überrascht. - Die Polizei hält einen jungen Mann an, der anscheinend einen Traktor gestohlen hat. Auf dem Anhänger haben sich Geschwister versteckt, die auf der Flucht sind. Die Polizisten finden schnell heraus, dass es sich hier um eine Familientragödie handelt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1