Auf Streife - Berlin

Augen auf im Straßenverkehr

SAT.1 Staffel 4 Folge 24
Augen auf im Straßenverkehr

Augen auf im StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 24: Augen auf im Straßenverkehr

44 Min.

Ein Autofahrer hat eine Frau und ihr Kind angefahren. Die beiden Beteiligten schieben einander die Schuld in die Schuhe. Als sich herausstellt, dass das Unfallauto als gestohlen gemeldet wurde, ist auch der Autofahrer überrascht. - Die Polizei hält einen jungen Mann an, der anscheinend einen Traktor gestohlen hat. Auf dem Anhänger haben sich Geschwister versteckt, die auf der Flucht sind. Die Polizisten finden schnell heraus, dass es sich hier um eine Familientragödie handelt.

