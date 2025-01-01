Nur die Harten kommen in den GartenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 25: Nur die Harten kommen in den Garten
45 Min.
In einem Kleingartenverein wurde ein Beet zerstört und die Vereins-Ersparnisse wurden geplündert. Eine Frau wird von allen Kleingärtnern verdächtigt. Dann tauchen sehr spezielle Fotos auf ... - Die Polizisten fahren Streife, als ihnen ein Mann auffällt, dem offenbar ein Kartoffelsack übergestülpt wurde, aus dem er sich nicht befreien kann ... - Eine Mutter sucht verzweifelt ihre ausgerissene Tochter und deren Punker-Freund auf einem alten Bahngelände.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1