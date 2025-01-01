Auf Streife - Berlin
Folge 26: Der Höllentrip
45 Min.
Anrufer melden einen Bus, der mit hoher Geschwindigkeit fährt und bei dem im Inneren ein Hilfeschild an die Scheibe gehalten wurde. Als die Beamten ankommen, ist der Bus bereits gestoppt und sie machen eine schreckliche Entdeckung. - Ein Verkehrsunfall ruft die Beamten auf den Plan: ein Mädchen wurde von einem Auto erfasst. Was haben die Unfallfahrerin und die zwei auffälligen Hunde in ihrem PKW mit der ganzen Sache zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1