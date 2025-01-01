Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 27
Folge 27: Waldspaziergang

45 Min.

Ein Ehemann ist an einem Waldstück verschwunden und seine Frau kann sich das überhaupt nicht erklären. Die Polizisten stoßen auf zwei Mädchen, die den Vermissten bewusstlos geschlagen haben, weil er sie angeblich vergewaltigen wollte. - Die Verkäuferin einer Damenboutique entdeckt einen Mann, der sich in einer Umkleidekabine versteckt. Er hat eine Waffe bei sich! Als die Polizisten eingreifen, stürmt jedoch eine Frau aus der Kabine.

