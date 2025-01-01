Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Der nackte Einbrecher

SAT.1Staffel 4Folge 28
Der nackte Einbrecher

Auf Streife - Berlin

Folge 28: Der nackte Einbrecher

45 Min.

Bei einem Einbruch wird ein nackter Täter gestellt, als er gerade versucht, eine Frau in ihrer Wohnung zu vergewaltigen. Der Mann hat sich sein Opfer anscheinend nicht zufällig ausgesucht. - Die Beamten werden auf ein freilaufendes Pferd aufmerksam. Als sie es einfangen, bemerken sie Blutspuren im Fell. Sie finden die angeschossene Reiterin einige Meter weiter. Wer hat ihr das angetan und: Warum?

