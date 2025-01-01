Auf Streife - Berlin
Folge 28: Der nackte Einbrecher
45 Min.
Bei einem Einbruch wird ein nackter Täter gestellt, als er gerade versucht, eine Frau in ihrer Wohnung zu vergewaltigen. Der Mann hat sich sein Opfer anscheinend nicht zufällig ausgesucht. - Die Beamten werden auf ein freilaufendes Pferd aufmerksam. Als sie es einfangen, bemerken sie Blutspuren im Fell. Sie finden die angeschossene Reiterin einige Meter weiter. Wer hat ihr das angetan und: Warum?
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
