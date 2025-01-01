Auf Streife - Berlin
Folge 32: Verschossen
46 Min.Ab 12
Wegen einer Ruhestörung werden die Polizisten in eine Wohnung gerufen. Ein Mädchen hat die Schusswaffe seines Vaters gestohlen, die ihm die Oma abzunehmen versucht. Doch der Teenager wollte nur jemanden retten, der in Gefahr schwebt. Ein kleines Mädchen ist alleine mit einem Batzen Geldscheine unterwegs. Der Ursprung des Geldes deckt eine sehr emotionale Geschichte auf.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1