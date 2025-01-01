Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 34
44 Min.

An einer Tankstelle wurde einem Ehepaar der Wagen mitsamt dem Sohn geklaut. Die Beamten finden über eine Handyortungs-App den Wagen. Doch er ist komplett leer. Was ist mit dem Jungen passiert? - Ein Mann in einem Kostüm hat einen Passanten gebeten, die Polizei zu rufen; es passiere gleich ein Überfall. Alles erscheint seltsam, am meisten der Täter selbst, aber die Polizei muss die Drohung ernst nehmen.

