Auf Streife - Berlin
Folge 38: Merlin
44 Min.
Ein Junge scheint vom Erdboden verschluckt. Zuletzt wurde er auf der Bühne einer Zaubershow gesehen, wo der Zauberer ihn verschwinden ließ. Und mit ihm ist auch das Kaninchen des Zauberers verschwunden. - Die Polizei wird gerufen, weil offenbar ein lange währender Nachbarschaftsstreit eskaliert ist. Ein Mann klebt nackt auf einem Gartenstuhl fest und kann sich nicht befreien, ohne sich schmerzhaft viele Haare an Po und Beinen auszureißen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1