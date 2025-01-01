Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Merlin

SAT.1Staffel 4Folge 38
Merlin

MerlinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 38: Merlin

44 Min.

Ein Junge scheint vom Erdboden verschluckt. Zuletzt wurde er auf der Bühne einer Zaubershow gesehen, wo der Zauberer ihn verschwinden ließ. Und mit ihm ist auch das Kaninchen des Zauberers verschwunden. - Die Polizei wird gerufen, weil offenbar ein lange währender Nachbarschaftsstreit eskaliert ist. Ein Mann klebt nackt auf einem Gartenstuhl fest und kann sich nicht befreien, ohne sich schmerzhaft viele Haare an Po und Beinen auszureißen.

