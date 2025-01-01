Auf Streife - Berlin
Folge 39: Auf der Flucht
45 Min.
Die Polizei erhält einen Fahndungsaufruf nach einem Mann, der kürzlich aus einer Gerichtsverhandlung geflohen ist und eine Geisel hat. Doch er ist in diesem Verwirrspiel Opfer und nicht Täter und seine Familie ist in Gefahr. - Eine aufgelöste Frau löst einen Einsatz aus, denn ihr Baby ist angeblich entführt worden. Der Fall entwickelt sich zu einem wahren Psychodrama.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1