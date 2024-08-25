Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Zum Geburtstag viel Blut

SAT.1Staffel 4Folge 43vom 25.08.2024
Zum Geburtstag viel Blut

Zum Geburtstag viel BlutJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 43: Zum Geburtstag viel Blut

44 Min.Folge vom 25.08.2024

Auf einem Kindergeburtstag wurde ein Kind schwer verletzt. Zunächst geraten der Nachbar und sein Kampfhund unter Verdacht, doch dann entdecken die Beamten eine große Schlange. - Eine Mutter ist mit ihrem Sohn bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Die Beamten stellen schnell fest, dass der Wagen manipuliert wurde und die Frau nichts für den Unfall konnte. - Ein Mann wird in einem Fitnessstudio drangsaliert, nachdem er eine Frau belästigt hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen