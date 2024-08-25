Zum Geburtstag viel BlutJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 43: Zum Geburtstag viel Blut
44 Min.Folge vom 25.08.2024
Auf einem Kindergeburtstag wurde ein Kind schwer verletzt. Zunächst geraten der Nachbar und sein Kampfhund unter Verdacht, doch dann entdecken die Beamten eine große Schlange. - Eine Mutter ist mit ihrem Sohn bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Die Beamten stellen schnell fest, dass der Wagen manipuliert wurde und die Frau nichts für den Unfall konnte. - Ein Mann wird in einem Fitnessstudio drangsaliert, nachdem er eine Frau belästigt hat.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1