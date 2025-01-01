Auf Streife - Berlin
Folge 45: Der gefallene Engel
45 Min.
Eine Frau steht auf der Brüstung ihres Balkons, vor den Augen der Polizisten stürzt sie hinunter. Wusste die Frau, was sie tut oder ist sie Opfer eines Angriffs geworden? - In einer Schule kam es zu einem Diebstahl, es wurden Schlüssel sowie Portemonnaies gestohlen. Was die Polizisten anfangs nicht wissen: der Schlüsselklau ist nur der Anfang für einen viel größeren Coup.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1