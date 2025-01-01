Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 46
Folge 46: Die Kopfgeldjäger

44 Min.

Ein Rentner gibt an, einen gesuchten Kriminellen in seiner Wohnung gefangen zu halten. Als die Polizisten ihn aufsuchen, öffnet niemand die Tür. Also müssen sie sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen. - Die Beamten bemerken zufällig auf Streife zwei Bankräuber, die fliehen wollen. Der Fall spitzt sich dramatisch zu, als zudem eine schwangere Frau mit einer Waffe bedroht wird. Werden die Polizisten herausfinden können, was ein Rollstuhlfahrer mit dem Überfall zu tun hat?

SAT.1
