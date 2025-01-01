Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Endstation

SAT.1Staffel 4Folge 47
Endstation

Auf Streife - Berlin

Folge 47: Endstation

45 Min.

Ein vermisst gemeldetes Kind wird in einem Linienbus gefunden. Die Mutter wird alamiert und für sie ist klar, dass der Vater der Kinder hinter der Entführung steckt. In seiner Wohnung finden die Beamten jede Menge Blut. - Ein verliebtes Pärchen wird von einem aufgebrachten Wirt beschuldigt, beim Sex auf der Toilette eine teure Vase zerdeppert zu haben. Zwischen den Scherben finden die Polizisten allerdings einen explosiven Hinweis auf einen anderen möglichen Täter.

