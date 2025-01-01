Auf Streife - Berlin
Folge 48: Die To-Do-Liste
45 Min.
Eine Frau macht sich große Sorgen um ihre verschwundene, todkranke Schwester. Die Polizisten finden eine Liste der Schwester, in der Straftaten angekündigt sind. - Zwei junge Leute wurden an eine Laterne gefesselt und beraubt. Die Täter können in einem Imbiss gestellt werden - da tauchen zwei weitere Polizisten auf. - In einer Entzugsklinik prügelt sich ein Patient auf Entzug mit einem Pfleger.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1