SAT.1Staffel 4Folge 50vom 08.09.2024
Ein Junge wird mit einer scharfen Klinge schwer verletzt. Auf der Suche nach seinem Bruder treffen die Beamten auf Männer, die sich als Rollenspieler ausgeben. Einer von ihnen führt ein gefährliches Schwert mit sich. - Zwei Jugendliche stürmen aus einem Blumenladen und führen abgeschnittene Blüten mit sich. Der Laden ist verwüstet, die Kasse geplündert und von dem Inhaber fehlt jede Spur.

