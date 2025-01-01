Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 51
44 Min.Ab 12

Die Polizei wird in ein Fotostudio gerufen, doch der Chef will nichts davon wissen und seine Mitarbeiterin streitet ebenfalls einen Notruf ab. Sie steckt den Beamten schließlich ein erschreckendes Foto zu, das sie soeben für eine Kundin entwickelt hat. - An einer Tankstelle wird ein Mädchen vorgefunden. Die Überwachungskamera zeigt Hinweise auf das KFZ-Kennzeichen des Autos des Vaters. Doch von dem Auto und dem Vater fehlt jede Spur. Hat er seine Tochter einfach ausgesetzt?

SAT.1
