Auf Streife - Berlin
Folge 53: Rätselhafter Einbruch
45 Min.Folge vom 15.09.2024
Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Die Anwohnerin hat ihren Mann bewusstlos vorgefunden und Geräusche aus dem Keller gehört. Dort finden sie eine maskierte Person. - Auf einem Indoor-Spielplatz ist ein Junge plötzlich verschwunden. Die Polizisten stoßen auf einen Clown, der die Beamten auf eine gefährliche Spur führt. - Ein einfacher Taxiüberfall entpuppt sich als verzweifelte Racheaktion eines jungen Familienvaters, der von seinem Chef gekündigt wurde.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1