Auf Streife - Berlin
Folge 56: Bring uns Geld
45 Min.
Die Besitzerin eines Bonbonladens wurde ausgeraubt: Die Tür ist aufgebrochen, das Geld wurde aus der Kasse entwendet und vor dem Laden liegen unzählige Bonbons. Als sie mit den Beamten das Überwachungsvideo anschaut, traut sie ihren Augen kaum. - Ein betrunkener Mann versucht, ein Auto aufzustemmen, da er es für sein eigenes hält. Die Polizisten klären den Irrtum, spüren das richtige Fahrzeug des Betrunkenen auf - und finden im Inneren eine verprügelte, verängstigte Frau.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1