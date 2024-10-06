Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Gartensauerei

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 06.10.2024
Gartensauerei

GartensauereiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 61: Gartensauerei

44 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Ein Mann wird von seinem Nachbarn auf offener Straße angegriffen. Der Nachbar möchte sich für seinen verwüsteten Garten rächen, in dem er eigentlich seinen Hochzeitstag feiern wollte. - Zwei junge Frauen randalieren und kämpfen auf offener Straße. Die Polizisten greifen ein, aber eine von ihnen kämpft auch noch mit schlimmen Angstzuständen. Was wurde ihr angetan, dass sie so außer Kontrolle ist?

