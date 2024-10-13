Auf Streife - Berlin
Folge 63: Bäumchen wechsel dich
44 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Zwei Kontrolleure geraten mit einem Mann und einer Frau aneinander, die angeblich ohne Ticket gefahren sind. Während die Polizisten schlichten, fällt ihnen die Tasche des Mannes auf. - Ein Auto wurde mitsamt eines Babys auf der Rückbank gestohlen. Die Polizisten finden das verunglückte Fahrzeug, allerdings ist weder vom Baby noch vom Fahrer etwas zu sehen. - Die Polizisten werden Zeuge, wie sich eine junge Frau ihre qualmende Handtasche vom Arm reißt.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1