SAT.1Staffel 4Folge 64vom 13.10.2024
Folge 64: Rückenschmerzen

45 Min.Folge vom 13.10.2024

Zwei Jugendliche randalieren in einem Supermarkt, sie haben Tüten aufgerissen, bewerfen sich mit Essen und zerren an einer attraktiven Mitarbeiterin. - Als die Beamten dem Notruf einer Gebrauchtwagenhändlerin nachgehen, sehen sie auf dem nächtlichen Auto-Hof mehrere Lichtblitze. Als sie das Gelände mit Taschenlampen ableuchten, streift der Lichtkegel eine Teufelsfratze ... - Eine Mutter findet mit ihrer Tochter beim Ostereiersuchen eine bewusstlose Person in einem Hasenkostüm.

SAT.1
